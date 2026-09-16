El jefe de Gabinete, Diego Santilli, iniciará este miércoles una nueva ronda de reuniones con gobernadores en Casa Rosada, en momentos en que el Gobierno nacional busca avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, cuyo tratamiento continúa abierto en el Senado.

Según la agenda difundida por distintos medios, Santilli recibirá este miércoles desde las 15 a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. El jueves continuará con Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. En el encuentro con Sadir también está prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo.

Uno de los temas centrales será la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y tiene entre sus puntos de discusión el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El oficialismo inicialmente planteó eliminar las PASO, aunque durante las negociaciones comenzó a evaluarse también una suspensión para las elecciones nacionales de 2027. Por el momento no existe una definición. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, reconoció el martes que todavía no están reunidos los votos necesarios para ninguna de esas alternativas.

Por otro lado, la negociación coincidirá con el inicio del recorrido legislativo del Presupuesto 2027. El proyecto ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre y está previsto que el trabajo en comisión comience durante la primera parte de octubre.

En este marco, las provincias llegan a las conversaciones con agendas propias. Además de los temas electorales, aparecen partidas presupuestarias, infraestructura, transferencias y obras solicitadas por distintos distritos. Ámbito informó que el proyecto presupuestario contempla inversiones plurianuales en rutas, saneamiento y otras obras distribuidas entre varias provincias.

Las reuniones no constituyen el primer contacto de Santilli con los mandatarios por la reforma. En junio, el Gobierno había informado oficialmente encuentros con Jalil y Zdero en los que también se analizó el proyecto electoral.

Las posiciones finales, sin embargo, seguirán dependiendo de la negociación parlamentaria. Tanto cualquier modificación del sistema electoral como el Presupuesto deberán atravesar las respectivas comisiones y posteriormente ser sometidos a votación en el Congreso.