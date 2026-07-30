Un Gran Jurado con sede en Miami comenzará este jueves una serie de audiencias reservadas en el marco de una investigación que analiza las relaciones comerciales entre integrantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa TourProdEnter LLC.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los primeros testigos fueron convocados a declarar desde las 9 de la mañana, horario de la costa este de Estados Unidos. Las identidades de las personas citadas se mantienen bajo reserva.

La orden judicial de comparecencia solicita que los testigos entreguen archivos relacionados con TourProdEnter, además de registros de comunicaciones mantenidas con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino; Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.

La investigación es conducida por Michael Berger, en representación de la Fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia estadounidense.

Los funcionarios buscan reunir información que permita confirmar o descartar posibles maniobras de lavado de dinero y fraude bancario. Por el momento, se trata de hipótesis bajo investigación y no se informó sobre acusaciones formales contra los dirigentes o empresarios mencionados.

El foco sobre TourProdEnter

Las sospechas se concentran en TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos y vinculada a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.

De acuerdo con la información difundida, la compañía habría administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021 mediante contratos relacionados con partidos amistosos de la Selección argentina y acuerdos comerciales con empresas internacionales.

Entre las firmas mencionadas aparecen Adidas y Warner. Los investigadores intentan establecer cómo fueron administrados esos ingresos y si parte de los beneficios económicos generados por la explotación comercial de la Selección pudo haber sido desviada.

La investigación también analiza operaciones realizadas a través de entidades financieras como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Audiencias bajo reserva

Las actuaciones del Gran Jurado se desarrollan a puertas cerradas y sus integrantes deberán evaluar la documentación, los testimonios y las comunicaciones incorporadas al expediente.

Este procedimiento no tiene un plazo determinado. La investigación deberá establecer si existen elementos suficientes para avanzar judicialmente contra alguno de los involucrados.

La AFA ya había rechazado versiones anteriores que indicaban que Claudio Tapia había sido citado por la Justicia estadounidense o que las autoridades le habían secuestrado su teléfono celular.