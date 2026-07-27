Slavko Vincic anunció su retiro del arbitraje profesional luego de haber dirigido la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, disputada el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

La decisión fue comunicada por la Federación Eslovena de Fútbol una semana después del encuentro. El organismo destacó la trayectoria del juez de 46 años, quien cerró su carrera al frente de uno de los partidos más importantes del fútbol internacional.

La final terminó con victoria española por 1 a 0 después del tiempo suplementario. Vincic había sido designado por la FIFA para conducir el encuentro que definió al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones.

Su actuación generó cuestionamientos entre sectores de la prensa y los hinchas argentinos. Uno de los episodios más discutidos fue la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió una segunda tarjeta amarilla durante el tramo final del partido.

Las críticas también derivaron en una petición para que la FIFA revisara diferentes decisiones adoptadas durante la definición. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que indique que el resultado pueda ser modificado.

En contraste con esos cuestionamientos, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol eligió a Vincic como el mejor árbitro del Mundial 2026. La entidad destacó su control de los partidos, su autoridad y su desempeño durante las cuatro presentaciones que tuvo en el torneo.

El árbitro esloveno también estuvo al frente de importantes definiciones del fútbol europeo. Dirigió la final de la Europa League de 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers y la final de la Champions League de 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

De esta manera, Vincic puso punto final a su trayectoria después de dirigir una final mundialista y alcanzar el momento de mayor relevancia de su carrera profesional.