La Justicia de Estados Unidos rechazó un pedido del empresario Guillermo Tofoni para utilizar documentación bancaria obtenida en ese país dentro de cuatro causas penales que tramitan en la Argentina, en el marco de su disputa con la Asociación del Fútbol Argentino.

La decisión fue adoptada por un juez federal del estado de Georgia, quien consideró que los documentos no podían ser incorporados a esos expedientes porque su utilización había sido autorizada únicamente para una demanda civil presentada por Tofoni contra la AFA.

Según la resolución, parte de la documentación habría sido distribuida entre periodistas y presentada ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que restringía expresamente su circulación y uso.

Ante esta situación, el magistrado ordenó a Tofoni notificar a todas las personas y entidades que recibieron el material para que las copias sean devueltas o destruidas. El empresario tendrá un plazo de 14 días para cumplir con esa medida.

El fallo fue firmado el 21 de julio y se produjo dentro de un procedimiento iniciado bajo el artículo 1782 del Código de los Estados Unidos. Esa normativa permite solicitar pruebas ubicadas en territorio estadounidense para utilizarlas en procesos judiciales desarrollados en otros países.

Sin embargo, el juez recordó que la autorización concedida estaba limitada a la demanda civil contra la AFA y no alcanzaba a las cuatro investigaciones penales impulsadas posteriormente en la Argentina.

Hasta el momento, no se difundieron declaraciones de Tofoni ni de sus representantes legales sobre la resolución.