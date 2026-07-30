La Dra. Débora Borrás estuvo en los estudios de Sonic TV y brindó detalles sobre la investigación que derivó en allanamientos y detenciones por el funcionamiento de casinos online clandestinos en distintas localidades del sur de Santa Fe.

Dra. Borrás representa a una mujer de Villa Cañás que fue detenida durante uno de los procedimientos. Según explicó, la acusada habría cumplido el rol conocido como “cajera”, que consiste en vender o cargar fichas virtuales, recibir dinero de apostadores y transferir parte de los fondos a otras personas vinculadas con la plataforma.

La defensora sostuvo que su representada no era quien organizaba ni explotaba directamente el sistema de apuestas, sino que habría actuado como intermediaria dentro de una estructura de mayor alcance.

“Ella realmente era una intermediaria y no era quien explotaba u organizaba el juego”, manifestó Dra Borrás durante la entrevista.

Recuperó la libertad

La mujer permaneció detenida desde el viernes hasta la realización de la audiencia imputativa. Luego de esa instancia judicial, recuperó la libertad y regresó a su domicilio.

De acuerdo con la abogada, fue la única persona que quedó en libertad después de las audiencias realizadas, mientras que otros investigados continuaban detenidos debido a que tendrían una participación diferente dentro de la presunta organización.

La causa sigue abierta y la Fiscalía busca determinar quiénes administraban las plataformas y recibían los fondos provenientes de las apuestas.

Dra. Borrás indicó que durante los procedimientos realizados en localidades del sur provincial se habrían secuestrado alrededor de 14 millones de pesos. Aclaró que a su defendida no le encontraron dinero durante el allanamiento.

Cómo funcionan las apuestas ilegales

La Dra. Borrás explicó que los juegos de azar deben contar con autorización de la autoridad provincial correspondiente. La explotación, administración u organización de apuestas sin autorización puede constituir un delito contemplado por el artículo 301 bis del Código Penal.

Según señaló, muchas personas comienzan a vender fichas virtuales pensando que se trata de una salida laboral sencilla, sin conocer completamente las consecuencias legales de esa actividad.

“Muchas veces les ofrecen vender fichas como una forma de ayudar a la economía familiar y después terminan viviendo un calvario”, afirmó.

También advirtió que las plataformas clandestinas suelen cambiar de nombre o de dirección digital, lo que dificulta identificar quiénes se encuentran detrás de las operaciones.

Recomiendan verificar las plataformas

Durante la entrevista, Dra Borrás aconsejó a quienes reciben propuestas para vender fichas o trabajar como cajeros virtuales que consulten previamente si la plataforma cuenta con autorización oficial.

La letrada remarcó que la investigación no está dirigida contra las personas que realizan apuestas, sino principalmente contra quienes explotan, administran, organizan o comercializan sistemas de juego clandestino.

La causa continúa bajo investigación y no se difundieron las identidades de otras personas involucradas para evitar entorpecer las medidas judiciales.