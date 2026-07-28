La Justicia condenó a Marcela Zulma Chávez por el accidente ocurrido el 27 de junio de 2022 sobre la Ruta Provincial 94, entre Murphy y La Chispa, en el que murieron Gianfranco Gómez y Gabriel Duarte y otras tres personas resultaron heridas.

La sentencia estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores. La resolución fue alcanzada mediante un procedimiento abreviado y homologada por la jueza Paula Verónica Borrello.

El siniestro ocurrió cuando Chávez circulaba en una camioneta Chevrolet S10 en dirección a Murphy y chocó desde atrás un carretón remolcado por un tractor que avanzaba en el mismo sentido.

En el vehículo comunal viajaban trabajadores de Murphy. Como consecuencia del impacto murieron Gómez y Duarte, mientras que Lisandro Roda Manrique, Lautaro Buscaglia y Santiago Funes sufrieron lesiones.

La camioneta circulaba a alta velocidad

Uno de los elementos principales de la investigación fue la pericia accidentológica. El estudio determinó que la camioneta circulaba, antes del choque, a una velocidad estimada de entre 125 y 135 kilómetros por hora.

Los especialistas también señalaron que el tractor Pauny que remolcaba el carretón se desplazaba a menos de 50 kilómetros por hora.

En el lugar no fueron encontradas huellas de frenado o arrastre correspondientes a la camioneta. Tampoco se detectaron indicios de que la conductora hubiera realizado una maniobra para intentar esquivar al vehículo que circulaba delante.

De acuerdo con el informe técnico, el tramo de la ruta era recto, la visibilidad era óptima y no había niebla, humo, obstáculos ni problemas en la calzada que dificultaran la circulación.

Los análisis toxicológicos y de alcoholemia realizados a la conductora dieron resultado negativo.

Las condiciones de la condena

La causa fue calificada como doble homicidio culposo calificado, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

Durante el procedimiento abreviado, Chávez aceptó la existencia del hecho, la responsabilidad atribuida, la calificación legal y la pena acordada.

Además de la prisión condicional y la inhabilitación para manejar, deberá mantener su domicilio actualizado, presentarse periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial, conservar buena conducta y completar un curso de Reeducación Vial.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, con la participación de la fiscal adjunta Larisa Barucca. Según se informó, los familiares de las personas fallecidas y los tres lesionados fueron escuchados y prestaron conformidad con la resolución.

La sentencia cerró judicialmente una causa iniciada por uno de los accidentes viales de mayor impacto registrados en Murphy durante 2022.