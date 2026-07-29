Pablo Medina, bombero voluntario de María Teresa, regresó recientemente de Venezuela, donde participó de una misión humanitaria luego del terremoto que afectó a ese país.

El integrante de la Brigada Santa Fe USAR ARG-15 habló sobre la experiencia durante una entrevista en el programa Mano a Mano. Allí explicó que pertenece desde hace diez años al grupo especializado en búsqueda y rescate urbano.

Medina señaló que el ingreso a la brigada es voluntario, aunque requiere formación, estudio y capacitaciones constantes. “Es como una especialización”, explicó al describir la preparación que realizan los bomberos antes de intervenir en emergencias de gran magnitud.

Una misión diferente

Según contó, esta fue la primera vez que la brigada participó de un operativo de semejante magnitud. La convocatoria generó ansiedad y expectativas entre los integrantes del equipo, quienes buscaban colaborar con las personas afectadas.

“Queríamos dar nuestro granito de arena”, expresó Medina. También reconoció que el viaje representó un desafío, porque debieron aplicar en una emergencia real todos los conocimientos incorporados durante años de entrenamiento.

Antes de partir, el bombero debió organizar su actividad laboral y comunicarle la situación a su familia. Durante los días que permaneció en Venezuela mantuvo contacto frecuente con sus seres queridos para informarles que se encontraba bien.

Tecnología para localizar sobrevivientes

Medina explicó que la brigada está integrada por diferentes equipos de trabajo. Entre ellos se encuentran los grupos K9, especializados en búsquedas con perros, y las áreas de búsqueda técnica.

Los rescatistas cuentan con cámaras sonda, detectores de movimiento y otras herramientas que permiten explorar espacios reducidos entre los escombros y detectar la posible presencia de personas.

La Brigada Santa Fe USAR ARG-15 está considerada una unidad mediana, ya que dispone de tecnología y herramientas especiales para realizar tareas de búsqueda y remoción. Las brigadas livianas trabajan principalmente de manera manual, mientras que las pesadas pueden utilizar maquinaria de mayor porte.

El acompañamiento de la comunidad

El bombero destacó la atención recibida durante su permanencia en Venezuela. Según relató, los habitantes y colaboradores locales estuvieron pendientes de las necesidades de los rescatistas, especialmente por las altas temperaturas.

“La gente siempre estaba dispuesta a ayudar, con la comida y el agua, y a ver que no nos faltara nada”, señaló.

La delegación llegó a Venezuela un domingo por la mañana y emprendió el regreso el sábado siguiente. Medina arribó nuevamente a María Teresa el domingo, donde fue recibido por sus familiares y compañeros del cuartel.

“Fue un orgullo que mis compañeros y mi familia me estuvieran esperando. Era algo que no esperaba”, recordó.

Veinte años como bombero voluntario

Pablo Medina ingresó al cuartel de María Teresa cuando tenía 16 años y lleva alrededor de dos décadas como bombero voluntario. Actualmente tiene 38 años y es el único integrante de la localidad que forma parte de la brigada especializada.

Durante la entrevista aseguró que su principal motivación siempre fue ayudar a los demás y afirmó que continuará capacitándose.

“Uno nunca deja de aprender. Por más que haga veinte años que está dentro del cuartel, siempre aparecen técnicas y conocimientos nuevos”, manifestó.

Medina también mencionó al jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de María Teresa, Danilo Godoy, y agradeció el acompañamiento recibido antes, durante y después de la misión.