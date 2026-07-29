Irán prevé recibir durante las próximas semanas un primer envío de hasta 400 sistemas portátiles de defensa antiaérea fabricados en China, según informaron a Reuters tres fuentes conocedoras de las negociaciones.

La operación estaría valuada entre 60 y 70 millones de dólares y sería uno de los principales movimientos realizados por Teherán para reconstruir sus defensas aéreas de corto alcance, afectadas durante los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con las fuentes consultadas por la agencia internacional, el contrato contempla la adquisición de entre 300 y 400 sistemas MANPADS, sigla utilizada para identificar a los misiles antiaéreos portátiles que pueden ser transportados y disparados por una persona.

El paquete incluiría modelos QW-12 y FN-16 de fabricación china. Se trata de misiles tierra-aire guiados por infrarrojos y diseñados para atacar drones, helicópteros y aeronaves que vuelan a baja altura.

Por su movilidad, estos equipos pueden ser desplegados rápidamente alrededor de bases militares, instalaciones energéticas y otros puntos estratégicos. Su incorporación permitiría a las fuerzas iraníes reforzar sectores que quedaron expuestos durante los ataques contra instalaciones vinculadas con sus programas de misiles, drones y defensa aérea.

La necesidad de reconstruir esas capacidades surgió después de varios meses de combates, durante los cuales Estados Unidos e Israel atacaron diferentes objetivos militares iraníes. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles balísticos y drones contra posiciones de sus adversarios.

Según el reporte, la operación fue firmada con Zhongqing Baoshang International Investment, una empresa radicada en Hong Kong que habría actuado como intermediaria entre las autoridades iraníes y el proveedor chino.

Las fuentes indicaron que los primeros equipos saldrían desde la ciudad china de Urumqi y posteriormente serían trasladados hacia Irán a través de Pakistán. No obstante, no se precisó si esa parte del recorrido se realizaría por vía aérea o terrestre.

Los informantes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del acuerdo. También advirtieron que las cantidades, las fechas y las condiciones de entrega todavía podrían sufrir modificaciones, incluso después de la supuesta firma del contrato.

La posible llegada de estos sistemas no resolvería por sí sola todas las dificultades defensivas de Irán, pero ampliaría su capacidad para responder ante amenazas que operan a poca altura. Los MANPADS están especialmente preparados para proteger zonas específicas y complementar otros sistemas antiaéreos de mayor alcance.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó la existencia de la operación y sostuvo que los informes sobre el supuesto envío de armas “carecen completamente de fundamento”. Desde Beijing afirmaron además que el país mantiene una posición orientada a promover la paz y buscar una salida al conflicto.

Pakistán también rechazó la versión sobre su posible participación en el traslado del armamento. El área de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas pakistaníes calificó esas afirmaciones como “inventadas y falsas”.

Por el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y las empresas mencionadas en la operación no confirmaron públicamente el acuerdo. Tampoco se presentaron documentos oficiales que permitan comprobar las cantidades, el precio final o las condiciones del contrato.

La eventual incorporación de cientos de sistemas antiaéreos portátiles ampliaría considerablemente la capacidad iraní para proteger instalaciones estratégicas ante ataques de drones y aeronaves. También marcaría una profundización de la cooperación militar entre Teherán y Beijing, aunque la información permanece basada en fuentes anónimas y cuenta con desmentidas oficiales de China y Pakistán.