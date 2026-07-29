La Escuela Normal Superior N.º 38 “Domingo F. Sarmiento” y la Dirección de Cultura municipal organizarán una jornada especial para conmemorar el Día de la Pachamama.

El encuentro tendrá lugar el lunes 3 de agosto, a partir de las 13.30, en la Plaza Pachamama, ubicada en el Barrio 4 Hectáreas. La propuesta estará abierta a toda la comunidad y no tendrá costo de ingreso.

Durante la jornada se desarrollará la tradicional ceremonia de la Pacha, una práctica vinculada al agradecimiento y al respeto por la Madre Tierra.

Además, los participantes pintarán un mural comunitario con la intervención de la artista Sofía Chaskita. La actividad también contará con la participación de la agrupación folclórica “La Gauchito Gil”.

La celebración busca generar un espacio de encuentro comunitario y poner en valor las tradiciones culturales relacionadas con la Pachamama.