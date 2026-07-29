Celebrarán el Día de la Pachamama con una ceremonia y un mural comunitario

La actividad se realizará el lunes 3 de agosto, desde las 13.30, en la Plaza Pachamama del Barrio 4 Hectáreas. La participación será libre y gratuita.
Villa Cañás29/07/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

La Escuela Normal Superior N.º 38 “Domingo F. Sarmiento” y la Dirección de Cultura municipal organizarán una jornada especial para conmemorar el Día de la Pachamama.

El encuentro tendrá lugar el lunes 3 de agosto, a partir de las 13.30, en la Plaza Pachamama, ubicada en el Barrio 4 Hectáreas. La propuesta estará abierta a toda la comunidad y no tendrá costo de ingreso.

Durante la jornada se desarrollará la tradicional ceremonia de la Pacha, una práctica vinculada al agradecimiento y al respeto por la Madre Tierra.

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Además, los participantes pintarán un mural comunitario con la intervención de la artista Sofía Chaskita. La actividad también contará con la participación de la agrupación folclórica “La Gauchito Gil”.

759986882_2102164030394128_6307070409034200214_nRealizaron una obra de entubación en la esquina de calles 56 y 41

La celebración busca generar un espacio de encuentro comunitario y poner en valor las tradiciones culturales relacionadas con la Pachamama.

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