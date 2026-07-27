Barracas Central informó este lunes que decidió apartar del plantel profesional al delantero Gonzalo Morales, luego de que su expareja presentara una denuncia judicial por presuntos hechos de violencia de género.

La institución señaló que la decisión tiene carácter preventivo y se mantendrá mientras se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones correspondientes.

La denuncia fue realizada por Karen D., quien afirmó ante la Justicia haber sufrido golpes, amenazas y diferentes episodios de violencia durante la relación. Parte de su testimonio también fue difundido el domingo a través de Instagram, acompañado por fotografías y capturas de conversaciones privadas.

Según el relato de la denunciante, el futbolista la habría golpeado en reiteradas oportunidades y amenazado de muerte. También aseguró que habría sido encerrada en una vivienda para impedir que se retirara mientras Morales concurría a los entrenamientos.

Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y todavía no fueron determinadas judicialmente. Hasta el momento, el jugador no realizó una declaración pública sobre la denuncia.

En un comunicado, Barracas Central manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia de género y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

“El club adoptará las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia”, indicó la institución.

Morales tiene 23 años y se encuentra en Barracas Central a préstamo desde Boca Juniors. Tras conocerse públicamente el caso, el delantero limitó los comentarios en sus perfiles de redes sociales.