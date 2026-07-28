La Confederación Brasileña de Fútbol investiga las circunstancias en las que Luciano Acosta recibió una tarjeta amarilla durante el empate 1-1 entre Fluminense y Red Bull Bragantino, disputado el pasado 17 de julio por la fecha 19 del Brasileirao.

La sanción fue aplicada durante el tiempo agregado del segundo tiempo, en medio de un tumulto generalizado entre futbolistas de ambos equipos. Según el informe arbitral, el mediocampista argentino fue amonestado por empujar a un adversario durante la discusión.

La investigación comenzó después de que la casa de apuestas Stake informara un volumen considerado anormal de jugadas relacionadas con una posible tarjeta amarilla para Acosta.

La advertencia fue posteriormente analizada por Sportradar, empresa especializada en el monitoreo de movimientos sospechosos en competencias deportivas internacionales.

De acuerdo con medios brasileños, la CBF puso la información a disposición de la Policía Federal, el Ministerio Público y el Superior Tribunal de Justicia Deportiva para que se determine si existió alguna irregularidad.

Fluminense confirmó que recibió una notificación confidencial sobre el caso y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. El club también informó que Acosta negó categóricamente haber participado en cualquier maniobra relacionada con apuestas deportivas.

Por otra parte, el STJD ya había analizado la conducta del jugador durante el tumulto desde el punto de vista disciplinario. En ese expediente, Acosta fue absuelto de la acusación por conducta hostil. Esa resolución corresponde al incidente ocurrido dentro del campo y no define el resultado de la investigación sobre las apuestas.

Hasta el momento no se presentaron pruebas públicas que vinculen directamente al futbolista con una manipulación. La investigación se encuentra en una etapa inicial y la alerta generada por las apuestas no implica por sí misma la responsabilidad del jugador.