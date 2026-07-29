River Plate visitará este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura, con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato y cambiar la imagen mostrada en el inicio del semestre.

El partido comenzará a las 19:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer. Germán Delfino estará a cargo del VAR. e Núñez llega golpeado después de dos resultados negativos. Primero quedó eliminado de la Copa Argentina al perder 3 a 1 frente a Aldosivi y luego debutó en el Clausura con una derrota por 1 a 0 ante Barracas Central en el Monumental. vedades será el regreso de Eduardo Coudet al banco de suplentes. El entrenador no pudo dirigir frente a Barracas debido a una sanción recibida tras la final del Torneo Apertura, pero el Tribunal de Disciplina de la AFA dio por cumplida la suspensión y lo habilitó para el encuentro en La Plata. equipo, Ángel Correa podría tener su primera oportunidad como titular. El delantero ingresó durante el segundo tiempo frente a Barracas y ahora compartiría el ataque con Rafael Santos Borré.

Gimnasia también buscará recuperarse. El conjunto platense comenzó el campeonato con una derrota por 2 a 1 ante Racing, en Avellaneda. Durante ese encuentro, el Lobo reclamó una jugada como penal en los minutos finales, pero el árbitro y el VAR decidieron no sancionarla. llegan sin puntos y necesitan sumar para evitar quedar relegados en el comienzo de la Zona B.

LAS PROBABLES FORMACIONES

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane e Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera y Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván y Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet. TIDO

Fecha: miércoles 29 de julio

Hora: 19:15

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

Televisión: ESPN Premium