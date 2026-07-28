Damián Ayude, entrenador de Barracas Central, habló por primera vez sobre la denuncia por violencia de género presentada contra Gonzalo Morales y respaldó la decisión del club de apartar preventivamente al delantero del plantel profesional.

“Fue todo muy repentino. El club hizo lo que correspondía como institución y tomó la medida que tenía que tomar”, expresó el director técnico durante una entrevista con DSports.

Ayude remarcó que el caso se encuentra en manos de la Justicia y pidió esperar el avance de la investigación antes de emitir conclusiones.

“Esperemos que no haya sido lo que se está diciendo y que todo pueda resolverse. Hay que esperar lo que determinen la Justicia y las leyes”, señaló.

El entrenador explicó que mantuvo un breve contacto con Morales luego del triunfo ante River en el estadio Monumental, partido en el que el delantero convirtió el gol de la victoria.

“Hablé muy poco con él. Fue todo muy reciente y también veníamos de la vorágine del partido. La parte dirigencial se encargó de la situación y en algún momento seguramente tendré contacto con Gonzalo”, agregó.

La decisión de Barracas Central

Barracas Central informó oficialmente que Morales fue separado del plantel profesional como medida preventiva, luego de que se formalizara una denuncia en su contra ante la Justicia.

El delantero se encuentra a préstamo en la institución y permanecerá apartado hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes.

En su comunicado, el club manifestó su rechazo a toda forma de violencia de género y aseguró que colaborará con las autoridades en todo lo que resulte necesario para el desarrollo de la investigación.

La institución también indicó que las futuras medidas dependerán de la evolución de la causa y de las decisiones que adopte la Justicia, respetando el debido proceso.