El Gobierno de Santa Fe puso en marcha dos nuevos grupos de obras para reparar rutas provinciales ubicadas en el centro y sur del territorio. Los trabajos alcanzarán corredores productivos de los departamentos San Martín, San Jerónimo, Belgrano, San Lorenzo, Iriondo, Caseros, Rosario, Constitución y General López.

En el extremo sur provincial, una de las intervenciones previstas se realizará sobre la Ruta Provincial 14, en el tramo comprendido entre las localidades de María Teresa y Christophersen. Se trata de una vía utilizada diariamente por vecinos, productores y transportistas de la región.

La Provincia informó que las obras estarán concentradas en sectores afectados por el tránsito pesado, especialmente por la circulación permanente de camiones cargados con granos. Las tareas incluirán reparaciones superficiales y profundas, según el nivel de deterioro detectado en cada tramo.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que el bacheo superficial se utiliza cuando el daño se encuentra principalmente en la carpeta asfáltica y la base continúa en buenas condiciones.

En esos casos, los equipos realizan el corte del pavimento deteriorado, limpian el sector y colocan una nueva mezcla asfáltica para impedir que el problema continúe avanzando.

En cambio, cuando el daño alcanza las capas estructurales, se aplica un bacheo profundo. Este procedimiento requiere retirar la parte afectada, reconstruir la base y la subbase cuando sea necesario, y luego volver a colocar el pavimento.

“En los corredores del sur, con el nivel de tránsito pesado que tienen, encontramos los dos escenarios con frecuencia”, señaló Seghezzo.

Dos grupos de trabajo

Uno de los grupos estará destinado a la Zona V de Vialidad, con sede en El Trébol. Las obras abarcarán la Ruta Provincial 65, entre Bouquet y Díaz; la Ruta Provincial 66, desde Carlos Pellegrini hasta el límite interprovincial; y la Ruta Provincial 13, entre Las Rosas y Sastre.

Este conjunto de trabajos estará a cargo de la empresa Pelque SA y tendrá una inversión provincial de 7.722 millones de pesos. Quedará excluido el sector de la Ruta 13 que ya fue repavimentado durante la actual gestión.

El segundo grupo cubrirá las zonas de Vialidad VI, correspondiente a Rosario, y VII, con sede en Venado Tuerto. La inversión prevista será de 6.285 millones de pesos y los trabajos estarán a cargo de la empresa Savyc SA.

Además del tramo de la Ruta Provincial 14 entre María Teresa y Christophersen, se intervendrá la Ruta Provincial 91 entre las rutas nacionales 34 y 9, otro sector de la misma ruta entre Serodino y Totoras, y la Ruta Provincial 17s entre la Autopista A012 y Fuentes.

Entre ambos grupos, la inversión provincial alcanza los 14.007 millones de pesos.

Plan de mantenimiento vial

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, afirmó que el objetivo es mantener en condiciones la red vial provincial y evitar que las rutas continúen deteriorándose.

“Queremos que la sociedad santafesina sepa que hay una decisión clara de cuidar la red vial que construimos y que no vamos a dejar que se deteriore por falta de mantenimiento”, expresó el funcionario.

Enrico también cuestionó el estado de los corredores nacionales que atraviesan Santa Fe y sostuvo que no reciben las intervenciones necesarias por parte del Gobierno nacional. Esa comparación forma parte de la posición expresada por el funcionario provincial.

Con estas nuevas intervenciones, el programa de bacheo de 2026 contará con seis frentes de trabajo y una inversión superior a los 50.000 millones de pesos en diferentes rutas de la provincia.

Según los datos difundidos por el Gobierno santafesino, desde 2024 se destinaron más de 150.000 millones de pesos al mantenimiento de la red provincial pavimentada.