El Gobierno de Santa Fe dio por finalizada la intervención del Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi” y restableció el funcionamiento de su Consejo de Administración.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 1510, firmada el miércoles 29 de julio por la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio. La decisión marca el regreso del hospital a su funcionamiento institucional habitual, de acuerdo con la Ley Provincial Nº 10.608.

La intervención se encontraba vigente desde 2021. Con la nueva resolución cesa la figura del interventor y quedan reconocidos oficialmente los representantes elegidos durante el proceso electoral realizado este año.

Cómo estará integrado el Consejo

El Consejo de Administración estará conformado por Julio César Gallardo, con Mariela Itatí Ramírez como suplente, en representación de los profesionales.

Por el personal no profesional fueron designados Angelina Raquel Bandeo y su suplente, Víctor Manuel Piceda Chazarreta.

La Asociación Cooperadora estará representada por Cecilia Beatriz Riego, acompañada como suplente por Nicolás Spontón Eitel.

En representación de las organizaciones institucionalizadas de la comunidad fueron reconocidos Paola Natalia García y su suplente, Juan Cruz Jones.

El proceso electoral contó con el aval de la Secretaría de Participación Social en Salud, que evaluó favorablemente su desarrollo y recomendó reconocer a las autoridades elegidas.

Cambio de funciones del interventor

La resolución también dispuso el cese de Matías Eduardo Cabral como interventor del hospital.

Cabral continuará vinculado al órgano de conducción, ya que fue designado mediante el Decreto Nº 1541 como representante del Estado provincial dentro del Consejo de Administración.

La presentación formal de las nuevas autoridades se realizará el lunes 3 de agosto, a las 11.30, en el auditorio del Hospital Central de Reconquista.