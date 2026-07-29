Neymar confirmó su retiro definitivo de la selección de Brasil, semanas después de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

El delantero del Santos, de 34 años, aseguró que considera terminada su etapa con la camiseta brasileña y cerró la posibilidad de disputar futuras competencias internacionales, entre ellas la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

“Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo”, expresó el futbolista.

La decisión comenzó a tomar forma después de la derrota por 2 a 1 ante Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En ese encuentro, Neymar convirtió de penal el último gol de su trayectoria internacional, aunque no pudo evitar la eliminación de Brasil.

Tras el partido, el atacante fue visto desconsolado sobre el campo de juego. Días más tarde y luego de analizar su futuro, ratificó que su ciclo con la selección estaba cumplido.

Una extensa trayectoria con Brasil

Neymar debutó en la selección mayor el 10 de agosto de 2010. A lo largo de su carrera participó en cuatro Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Canarinha.

Entre sus principales logros se encuentran la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Sin embargo, no pudo alcanzar el principal objetivo de su carrera con Brasil: ganar una Copa del Mundo. El seleccionado sudamericano no consigue el título desde Corea-Japón 2002.

Su despedida también tuvo un componente simbólico. El último encuentro de Neymar con Brasil se disputó en el mismo estadio donde había comenzado su recorrido internacional 16 años atrás.

Su respuesta a las acusaciones en Santos

En la entrevista en la que anunció su retiro, Neymar también respondió a versiones que lo señalaron por supuestamente haber maltratado a jugadores jóvenes del Santos después del empate 2 a 2 frente a Chapecoense.

Los reportes indicaban que el capitán habría cuestionado la calidad técnica de Gabriel Bontempo y Joao Ananias. El delantero negó esas acusaciones y explicó que solamente realizó un reclamo deportivo dentro del vestuario.

“Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso”, manifestó.

Además, señaló que Lucas Veríssimo y Gabigol también hablaron con el plantel luego del encuentro.

Con su retiro internacional, Neymar concentrará su carrera en el Santos y dejará atrás una etapa marcada por su talento, sus récords y la presión de conducir a una de las selecciones más importantes del fútbol mundial.