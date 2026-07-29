El Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe realizó ayer, martes 28 de julio, el sorteo presencial de siete viviendas en la localidad de Chapuy.

La actividad comenzó a las 10.30 en el SUM Santiago Kinsella y contó con la participación de representantes de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, y la diputada provincial Rosana Bellati.

Desde la administración comunal, encabezada por Jorge Marmiroli, informaron que los padrones y los resultados oficiales del sorteo se encuentran disponibles en el sitio web del Gobierno de Santa Fe.

Las unidades forman parte de la primera etapa de un proyecto que contempla la construcción de 14 viviendas, con una inversión provincial informada de 455 millones de pesos.

Del total sorteado, una vivienda fue destinada a personal de las Fuerzas de Seguridad, otra a personas con discapacidad y las cinco restantes correspondieron al padrón de demanda general.

Cada propiedad cuenta con dos dormitorios, cocina, estar-comedor, baño completo y lavadero externo.

Luego del sorteo, Marmiroli destacó que las viviendas fueron adjudicadas a familias que necesitaban una solución habitacional y valoró la presencia de jóvenes entre los beneficiarios.

“Le tocó a siete familias que lo necesitaban y el sorteo salió perfecto. Hubo mucha juventud, que es lo que busco para el pueblo: que los jóvenes se queden y no se vayan”, expresó el presidente comunal en declaraciones a Región360.

También vinculó el desarrollo habitacional con otras obras previstas para la localidad. “Por suerte tenemos muchas obras pendientes y ya me confirmaron el tema del gas, lo que ayuda a la llegada de empresas”, agregó.

El mandatario comunal explicó además que desde la Comuna acompañaron a los vecinos durante el proceso de inscripción, especialmente a quienes tuvieron dificultades para completar el trámite de manera virtual.

“Nosotros los ayudamos a través de la asistente social con todo el trámite. Como cambió la modalidad y ahora es de manera virtual, hay personas a las que se les dificulta, por lo que las guiamos en lo que tienen que presentar”, señaló.