Elortondo continúa desarrollando obras de infraestructura vial en diferentes sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar la circulación y consolidar conexiones entre distintos barrios.

Uno de los frentes de trabajo se encuentra sobre calle Libertad, en el tramo comprendido entre Belgrano y San Martín, donde avanzan las tareas de pavimentación.

En paralelo, las máquinas continúan trabajando para completar la obra de calle San Martín, entre Maipú y Malvinas Argentinas. Las intervenciones forman parte del programa de mejoras viales impulsado por la administración comunal.

El presidente comunal Angelo Yocco supervisó el desarrollo de los trabajos y el avance de las obras que se ejecutan en ambos sectores del casco urbano.

Licitarán cinco cuadras más

El plan de pavimentación tendrá una nueva etapa durante agosto. Según se informó, en la primera semana del mes se realizará la apertura de la licitación para construir otras cinco cuadras de hormigón.

La próxima intervención permitirá ampliar la red de pavimento y sumar infraestructura permanente en nuevos sectores de Elortondo. Por el momento, no fueron informadas las calles que estarán incluidas en esta etapa ni el presupuesto previsto.

Desde la Comuna señalaron que las obras buscan mejorar la transitabilidad cotidiana, facilitar el desplazamiento de los vecinos y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.