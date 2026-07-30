La Policía de Investigaciones realizó nuevos allanamientos en Venado Tuerto en el marco de una causa por la presunta comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas.

La investigación es dirigida por el fiscal Iván Raposo, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, y cuenta con una persona detenida, señalada como el principal investigado.

Los nuevos procedimientos se concretaron este miércoles y dieron continuidad a los operativos realizados el martes en distintos talleres, comercios y propiedades vinculadas con la actividad automotor.

Durante la primera jornada, la PDI efectuó 13 inspecciones y dos allanamientos. En esos procedimientos fueron controladas más de 90 motocicletas, 20 automóviles y camionetas y 15 motores.

Los agentes también detectaron una presunta maniobra de comercialización ilegal de combustible, clausuraron un inmueble y avanzaron sobre un taller y un galpón en los que encontraron vehículos, motores y autopartes con aparentes irregularidades registrales.

A partir de los elementos reunidos, los investigadores analizan la posible existencia de una estructura dedicada a la reducción, adulteración y comercialización de vehículos y repuestos de origen ilícito. Esta hipótesis todavía debe ser confirmada durante el proceso judicial.

En la continuidad de la investigación, la PDI allanó una vivienda vinculada al imputado. Allí secuestró documentación relacionada con vehículos, un disco rígido, una tablet, una tarjeta de memoria y otros elementos considerados de interés para la causa.

Al mismo tiempo, efectivos policiales y peritos verificadores del automotor continuaron revisando el galpón inspeccionado durante el operativo inicial.

En el lugar realizaron un inventario de cientos de autopartes, motores, cajas de cambio, llantas y estructuras de vehículos.

Luego de consultar los registros oficiales y verificar las numeraciones identificatorias, fueron secuestrados un motor sin numeración visible, cuatro motores con presuntas adulteraciones y dos chasis con importantes irregularidades.

También quedó incautado un Volkswagen Polo que presentaba alteraciones en la numeración del chasis. Además, un motor correspondiente a una camioneta Dodge Ram quedó bajo custodia judicial.

La investigación continuará para determinar la procedencia de los vehículos, motores y autopartes, establecer si alguno de los elementos está relacionado con robos y comprobar si funcionaba un circuito de comercialización ilegal en Venado Tuerto y la región.