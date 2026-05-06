Crece la tensión en el Gobierno por el caso Adorni

Mientras Javier Milei ratificó su respaldo al jefe de Gabinete, en distintos sectores del oficialismo crece la preocupación por el impacto político y judicial del caso.

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a generar tensión dentro del Gobierno nacional luego de nuevas revelaciones vinculadas a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante este miércoles, distintas versiones periodísticas señalaron que sectores del oficialismo comenzaron a mostrar preocupación por el costo político que genera el caso en la imagen de gestión de Javier Milei. Incluso, trascendió que habría funcionarios que pedirían cambios dentro del Gabinete en los próximos días.

Pese a ese escenario, el Presidente volvió a respaldar públicamente a Adorni y descartó modificaciones en el equipo de ministros. Desde Los Ángeles, donde participa de una conferencia internacional organizada por el Instituto Milken, Milei aseguró que no le pedirá la renuncia al funcionario y negó una crisis interna.

La investigación judicial sigue avanzando bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En las últimas horas, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa ante ARBA para acceder a documentación patrimonial relacionada con propiedades en la provincia de Buenos Aires.

Además, el caso comenzó a impactar en el plano político y comunicacional. Según trascendió desde Casa Rosada, algunas encuestas muestran una caída en la imagen del oficialismo y preocupación por la repercusión negativa en redes sociales, donde se multiplicaron críticas y publicaciones vinculadas al escándalo.

En paralelo, el Gobierno continúa con su agenda económica y política. Milei participó este miércoles de actividades en Estados Unidos, donde defendió el rumbo económico de su gestión y destacó la relación con el presidente norteamericano Donald Trump