El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que ordenará nuevos ataques contra Irán si el país persa no cesa su influencia y apoyo a grupos aliados en el Líbano.

Las declaraciones fueron realizadas mientras continúan las conversaciones internacionales que buscan alcanzar un acuerdo para reducir las tensiones en Medio Oriente. Trump sostuvo que Irán debe impedir que sus representantes en territorio libanés continúen “ocasionando problemas”.

"Irán debe impedir de inmediato que sus representantes altamente pagados en el Líbano ocasionen problemas", afirmó el mandatario. Además, aseguró que, de no producirse cambios, Estados Unidos responderá de manera "muy dura" nuevamente.

Por otro lado, Trump señaló que su gobierno aplicará medidas económicas vinculadas al estratégico estrecho de Ormuz si no se alcanza un acuerdo con Irán dentro de los próximos 60 días. El paso marítimo es considerado una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de alta tensión regional y mientras distintas potencias buscan avanzar en negociaciones diplomáticas para evitar una escalada del conflicto.