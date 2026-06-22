Pullaro criticó a Adorni y cuestionó su continuidad

El gobernador santafesino cuestionó la permanencia de Manuel Adorni en el Gobierno nacional y sostuvo que debería haber dado explicaciones ante la Justicia mucho antes.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lanzó fuertes críticas contra el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, al afirmar que si formara parte de su administración provincial “ya no estaría más en su cargo”.

En declaraciones radiales, Pullaro sostuvo que ante una situación como la que enfrenta Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, su gestión le habría exigido acudir rápidamente a la Justicia para brindar explicaciones. Según expresó, la demora en aclarar los hechos genera un daño institucional que afecta no solo al Gobierno nacional, sino también a la imagen del país.

El mandatario santafesino consideró que este tipo de episodios alimentan la desconfianza de la sociedad hacia la política y terminan perjudicando a quienes ejercen funciones públicas de manera transparente. En ese sentido, remarcó que la honestidad, la eficiencia y la austeridad son condiciones indispensables para integrar su gabinete.

A pesar de sus cuestionamientos, Pullaro descartó respaldar una eventual moción de censura o interpelación contra Adorni en el Congreso. Argumentó que la continuidad de los funcionarios nacionales es una decisión exclusiva del presidente Javier Milei.

No obstante, insistió en que una situación similar en Santa Fe habría requerido una respuesta inmediata. “Si la explicación era sólida y satisfacía a la Justicia, podría haberse mantenido en el cargo. Pero no hubiésemos sostenido una situación así durante tanto tiempo”, sostuvo.

Consultado sobre el acto por el Día de la Bandera realizado en Rosario, Pullaro aclaró que no saludó a Adorni, aunque aseguró que no fue una decisión intencional. Explicó que sí mantuvo conversaciones con funcionarios nacionales como Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.

Por último, el gobernador destacó que mantiene diálogo con Milei y defendió la necesidad de fortalecer las relaciones institucionales. “Argentina no da para seguir peleándonos e insultándonos. Tenemos que trabajar juntos para salir adelante”, concluyó.