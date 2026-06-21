Personal del Comando Radioeléctrico de Rufino, con colaboración de efectivos de la Comisaría 3ª, logró esclarecer un robo ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Chubut.

La denuncia fue realizada por la propietaria del inmueble, quien informó que personas desconocidas habían ingresado a la casa luego de forzar una ventana. Del lugar sustrajeron diversos elementos de valor.

A partir de las primeras tareas investigativas, los agentes detectaron rastros hemáticos que conducían hacia otro sector de la ciudad. Además, el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo permitió identificar a uno de los presuntos involucrados.

Con intervención de la Fiscalía correspondiente, se llevaron adelante requisas voluntarias en distintos domicilios vinculados a la investigación. Como resultado, los efectivos lograron recuperar gran parte de los elementos denunciados como robados.

Durante el procedimiento también fueron aprehendidos dos hombres de 34 y 39 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Ambos fueron notificados de la causa por el delito de robo y trasladados a sede policial.