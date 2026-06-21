En el marco del Día de la Bandera y del aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, el Jardín de Infantes N° 42 "Bandera Argentina" realizó un acto protocolar que reunió a docentes, directivos, familias, instituciones y autoridades locales.

La actividad contó con la presencia del intendente Pablo Giorgis y de la secretaria de Gobierno, Marta Pérez, quienes acompañaron a la comunidad educativa durante la conmemoración y compartieron la jornada junto a los niños y niñas del establecimiento.

Durante el acto, el intendente destacó la figura de Manuel Belgrano y resaltó su legado basado en valores como la humildad, el compromiso y la defensa de la libertad. Además, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y las familias para seguir construyendo comunidad desde la primera infancia.

La ceremonia incluyó representaciones artísticas realizadas por los alumnos, quienes fueron protagonistas de una jornada marcada por el respeto a los símbolos patrios y el acompañamiento de las familias.

Desde la institución agradecieron la participación de toda la comunidad y destacaron el compromiso de quienes hicieron posible una celebración que reafirmó los valores de identidad, pertenencia y amor por la patria.