Día de la Bandera: homenaje en el Jardín N° 42

La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 42 "Bandera Argentina" conmemoró el Día de la Bandera junto a autoridades locales, familias y alumnos en una jornada cargada de emoción y valores patrios.
 
Santa Isabel21/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

En el marco del Día de la Bandera y del aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, el Jardín de Infantes N° 42 "Bandera Argentina" realizó un acto protocolar que reunió a docentes, directivos, familias, instituciones y autoridades locales.725708386_1360433446013508_2175883951934212607_n727446958_1025758080009089_322833294567792742_n

La actividad contó con la presencia del intendente Pablo Giorgis y de la secretaria de Gobierno, Marta Pérez, quienes acompañaron a la comunidad educativa durante la conmemoración y compartieron la jornada junto a los niños y niñas del establecimiento.

Durante el acto, el intendente destacó la figura de Manuel Belgrano y resaltó su legado basado en valores como la humildad, el compromiso y la defensa de la libertad. Además, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y las familias para seguir construyendo comunidad desde la primera infancia.727519295_769623939573691_3953628790451747789_n727928142_1431241485475327_3582983911361061017_n728070515_3555067571334441_4696872863296948520_n728325648_2009336076614089_1847991848122704211_n

La ceremonia incluyó representaciones artísticas realizadas por los alumnos, quienes fueron protagonistas de una jornada marcada por el respeto a los símbolos patrios y el acompañamiento de las familias.

Desde la institución agradecieron la participación de toda la comunidad y destacaron el compromiso de quienes hicieron posible una celebración que reafirmó los valores de identidad, pertenencia y amor por la patria.

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