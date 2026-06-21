La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante allanamientos simultáneos en los barrios Los Troncos, de la ciudad de Santa Fe, y Adelina Centro, en Santo Tomé, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La causa es impulsada por los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI), Arturo Haidar y Eric Fernández, y surgió a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General. La investigación forma parte de los objetivos establecidos por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal.

Los procedimientos fueron autorizados por el juez Leandro Lazzarini y contaron con la participación de grupos tácticos de la Dirección General de Policía de Acción Táctica y de la Sección Canes de la PDI.

Como resultado de los operativos, una mujer identificada por sus iniciales M.L.M. fue detenida en la ciudad de Santa Fe. En Santo Tomé fueron arrestados R.C.V. y H.F.L.R., mientras que una cuarta persona quedó aprehendida. Además, otras tres personas fueron notificadas de la causa y continuarán el proceso en libertad.

Durante los allanamientos se secuestraron más de 90 gramos de cocaína distribuidos en 261 envoltorios preparados para la comercialización, más de 470 gramos de marihuana, tres plantas de cannabis, balanzas de precisión, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, microchips y un dispositivo de cobro electrónico. También se incautaron más de 540 mil pesos en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en el operativo realizado en Santa Fe, donde los agentes encontraron 2.053 gramos de una sustancia que, en una prueba preliminar, arrojó resultado reactivo para anfetamina. Su composición definitiva será determinada por el Laboratorio Químico Forense del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición de los fiscales intervinientes, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia e imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúa la investigación.