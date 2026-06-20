El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde brindó un discurso centrado en la figura de Manuel Belgrano.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que Manuel Belgrano “fue el promotor de la libertad política y económica”, en un mensaje que marcó el eje de su exposición ante autoridades y público presente.

“Es un honor para mí estar en este Monumento. Recordamos hoy una de las grandes gestas de la nacionalidad argentina. La creación del símbolo que nos une, representa e identifica como pueblo”, expresó el jefe de Estado, en referencia a la creación de la bandera nacional.

El acto se desarrolló en el Monumento a la Bandera, uno de los principales puntos históricos del país, en el marco de la conmemoración del 20 de junio.