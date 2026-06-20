Milei reivindicó a Belgrano en el Día de la Bandera

En el acto central realizado en Rosario, el presidente Javier Milei destacó la figura de Manuel Belgrano y lo definió como promotor de la libertad política y económica.
 
Política 20/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde brindó un discurso centrado en la figura de Manuel Belgrano.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que Manuel Belgrano “fue el promotor de la libertad política y económica”, en un mensaje que marcó el eje de su exposición ante autoridades y público presente.

“Es un honor para mí estar en este Monumento. Recordamos hoy una de las grandes gestas de la nacionalidad argentina. La creación del símbolo que nos une, representa e identifica como pueblo”, expresó el jefe de Estado, en referencia a la creación de la bandera nacional.

El acto se desarrolló en el Monumento a la Bandera, uno de los principales puntos históricos del país, en el marco de la conmemoración del 20 de junio.

Último momento
Te puede interesar
720 (1)

Marra le pidió a Milei que aparte a Adorni

SOFIA ZANOTTI
Política 19/06/2026
El fundador de La Libertad Avanza difundió una carta pública dirigida al Presidente. Cuestionó la continuidad de Manuel Adorni y advirtió sobre un desgaste en la credibilidad del Gobierno.
 
Lo más visto
maxresdefault (1)

Alumnos de la EEMPA vivirán una histórica jura de la Bandera

SOFIA ZANOTTI
19/06/2026
Por primera vez, estudiantes adultos de la EEMPA N° 1308 de Villa Cañás viajarán a Rosario para participar de la Promesa de Lealtad a la Bandera en el Monumento Nacional. La experiencia reunirá a 35 alumnos de Villa Cañás y Santa Isabel.
 
Miniatura Youtube

Promesa a la Bandera con emoción y memoria

LORENA ACOSTA
Villa Cañás19/06/2026
Alumnos de cuarto grado de Villa Cañás protagonizaron uno de los momentos más significativos de su vida escolar al realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Boletín de noticias