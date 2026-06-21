El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), lanzó una nueva convocatoria para incorporar 1.400 cadetes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, el trayecto formativo que permite ingresar a la Policía provincial.

La inscripción se realizará de manera online entre el 22 de junio y el 15 de agosto a través del sitio oficial del ISEP. La propuesta está dirigida a jóvenes de toda la provincia, sin distinción de género, que cumplan con los requisitos establecidos.

La formación comenzará en marzo de 2027 y se extenderá hasta diciembre de 2028. Durante ese período, los estudiantes cursarán bajo régimen de internado en las sedes de Rosario y Recreo, con alojamiento y alimentación incluidos. Al finalizar el segundo año obtendrán además el título intermedio de Auxiliar en Seguridad.

Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es el nuevo esquema de becas. Los aspirantes radicados en departamentos considerados prioritarios recibirán una asignación mensual de 500.000 pesos, mientras que quienes provengan del resto de la provincia accederán a una beca de 250.000 pesos.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, señaló que la medida busca incentivar la incorporación de nuevos efectivos y fortalecer la formación policial en toda la provincia.

Además de la beca, los cadetes contarán con Boleto Educativo Gratuito, cobertura médica de Iapos, atención médica y psicológica, transporte programado y todos los servicios necesarios durante el cursado.

Requisitos para ingresar

Los interesados deberán ser argentinos, tener entre 18 y 30 años al momento de iniciar el curso propedéutico en febrero de 2027, contar con estudios secundarios completos y aprobar las evaluaciones médicas, psicológicas, físicas e intelectuales.

También deberán acreditar antecedentes compatibles con la función policial y presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Salario al egresar

Una vez incorporados a la fuerza, los nuevos suboficiales percibirán una remuneración inicial cercana a los 2.093.743 pesos mensuales, además de beneficios como la Tarjeta Alimentaria Policial, uniforme completo, chaleco balístico y arma reglamentaria provistos por la provincia.

Los departamentos considerados prioritarios para acceder a la beca de mayor monto son Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Lorenzo y San Martín.