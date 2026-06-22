La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde continúa avanzando y este domingo se realizaron dos allanamientos en propiedades vinculadas a la causa.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Luis Armella luego de la difusión de nuevas grabaciones durante el fin de semana. Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo y en otra propiedad de Banfield.

Según indicaron fuentes judiciales, uno de los inmuebles está relacionado con el empresario Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

El objetivo de los allanamientos era secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que pudieran aportar información relevante para la investigación. Sin embargo, ambos procedimientos arrojaron resultados negativos.

La causa incorporará además los videos difundidos recientemente, en los que se observa a Cirio dentro de un vestidor rodeada de bolsas transparentes, cajas de zapatos y valijas que contendrían dólares.

El expediente se originó en septiembre de 2023, cuando salieron a la luz imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici durante un viaje a Marbella, España. La ostentación de bienes y gastos observada en aquel viaje generó cuestionamientos sobre la compatibilidad entre su patrimonio declarado y su nivel de vida, lo que derivó en investigaciones judiciales y en su renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.