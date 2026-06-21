La comunidad de Elortondo participó de una emotiva jornada en el marco del proyecto “Tramando y enlazando”, una iniciativa impulsada por el Jardín N°120 “Dr. Julio Maiztegui” que tuvo como protagonista a una bandera colectiva construida con el aporte de distintos sectores de la localidad.

Durante la actividad, representantes de instituciones, familias, docentes y directivos acompañaron el recorrido de la bandera, fortaleciendo los lazos de integración y pertenencia entre los distintos actores de la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de propuestas que promueven valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo conjunto. Además, agradecieron a todas las personas e instituciones que colaboraron para hacer posible este encuentro.

En este marco, remarcaron la necesidad de continuar impulsando espacios de participación que permitan fortalecer los vínculos comunitarios y construir un futuro basado en el compromiso colectivo.