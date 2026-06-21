Elortondo celebró el recorrido de la bandera colectiva

La actividad fue organizada por el Jardín N°120 “Dr. Julio Maiztegui” y reunió a instituciones, familias y vecinos en una propuesta que destacó la unión, los valores y el compromiso comunitario.
 
Regionales21/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La comunidad de Elortondo participó de una emotiva jornada en el marco del proyecto “Tramando y enlazando”, una iniciativa impulsada por el Jardín N°120 “Dr. Julio Maiztegui” que tuvo como protagonista a una bandera colectiva construida con el aporte de distintos sectores de la localidad.725792823_1303408238638206_4563615793116208186_n726349876_1303408125304884_6227249194230474913_n

Durante la actividad, representantes de instituciones, familias, docentes y directivos acompañaron el recorrido de la bandera, fortaleciendo los lazos de integración y pertenencia entre los distintos actores de la comunidad.726358457_1303407998638230_6394502317152174363_n726367369_1303407988638231_260096646519923111_n

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de propuestas que promueven valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo conjunto. Además, agradecieron a todas las personas e instituciones que colaboraron para hacer posible este encuentro.728607280_1303408148638215_472022063238452546_n

En este marco, remarcaron la necesidad de continuar impulsando espacios de participación que permitan fortalecer los vínculos comunitarios y construir un futuro basado en el compromiso colectivo.

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