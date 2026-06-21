La Policía de Investigaciones (PDI) de Casilda llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Leopoldo Marechal al 1200, en el marco de una investigación por amenazas coactivas contra la periodista Ale Berrindoy y una causa vinculada al microtráfico de estupefacientes.

El procedimiento fue autorizado por la jueza Mariel Minetti y ordenado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Como resultado, fueron detenidos Eliseo Javier T. (40), Judith Soledad T. (42), Juan Alberto A. (37) y Juan Emilio G. (21).

La investigación se inició luego de que una comunicadora social de Casilda denunciara que había recibido amenazas mientras se encontraba en su domicilio. Según indicaron fuentes oficiales, los autores le gritaron desde la vía pública. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a uno de los sospechosos y reunir pruebas para solicitar las medidas judiciales.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el presunto autor de las amenazas, una bicicleta tipo playera, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes y bolsas de nylon, una tijera, precintos y más de 52.800 pesos en efectivo.

Además, se halló material estupefaciente que fue sometido a pruebas orientativas. Los resultados confirmaron la presencia de cocaína y marihuana. En total, se secuestraron 0,5 gramos de cocaína y 44 envoltorios de marihuana con un peso aproximado de 72 gramos.

De acuerdo con la Fiscalía, Eliseo Javier T. será imputado por el delito de amenazas coactivas. Por su parte, Judith Soledad T., Juan Alberto A. y Juan Emilio G. enfrentarán cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los cuatro detenidos permanecen a disposición de la Justicia a la espera de la correspondiente audiencia imputativa. El operativo fue realizado por la Brigada Operativa de la PDI Distrito Casilda con la colaboración de efectivos de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional.