La Selección argentina continúa su preparación para el encuentro frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. A pocas horas del partido, el entrenador Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación titular y analiza variantes respecto del equipo que venció 3-0 a Argelia en el debut.

Uno de los cambios con mayores posibilidades de concretarse está en el lateral derecho. Nahuel Molina aparece como principal candidato para ocupar el puesto de Gonzalo Montiel, quien durante la semana trabajó de manera diferenciada por una molestia física. Aunque el jugador de River ya se reincorporó a los entrenamientos junto al grupo, todo indica que comenzaría el partido desde el banco de suplentes.

En la defensa también sigue bajo observación la situación de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo ya se encuentra recuperado, pero el cuerpo técnico no tendría previsto arriesgarlo. De esta manera, Facundo Medina conservaría su lugar en el sector izquierdo de la última línea. La zaga central, integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, no presentaría modificaciones.

Las principales dudas aparecen del mediocampo hacia adelante. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurada su presencia, mientras que Scaloni evalúa si mantiene a Thiago Almada o apuesta por Nicolás González para aportar mayor despliegue físico y presión.

En ofensiva, la disputa por el puesto de centrodelantero sigue abierta. Lautaro Martínez fue titular frente a Argelia, pero Julián Álvarez continúa con posibilidades de ingresar desde el arranque. El atacante del Atlético de Madrid llegó al Mundial tras superar una lesión en el tobillo y el cuerpo técnico sigue analizando su condición física.

La última práctica antes del viaje a Dallas será clave para que Scaloni termine de definir el once inicial. Argentina buscará una nueva victoria que le permita acercarse a la clasificación para los octavos de final.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer o Patrick Wimmer; Sasa Kalajdzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.