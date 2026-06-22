Di Gregorio destacó obras y viviendas en General López

La senadora provincial acompañó una serie de actividades junto al gobernador Pullaro y remarcó el impacto de la obra pública en la región.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de una recorrida por distintas localidades del departamento General López, donde se inauguraron obras, se entregaron viviendas y escrituras, y se anunciaron nuevas respuestas para las familias de la región.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela N.º 224 “Patagonia Argentina” de Hughes, una obra largamente esperada por la comunidad educativa local.

Además, en Firmat se concretó la entrega de 55 viviendas que habían quedado inconclusas tras la paralización del proyecto por parte del Gobierno nacional. La Provincia decidió finalizar la obra con fondos propios para que las familias pudieran acceder a sus hogares.

La agenda también incluyó la entrega de 45 viviendas en Villa Cañás y otras cinco unidades habitacionales en Maggiolo. En tanto, en Venado Tuerto se otorgaron 39 escrituras, brindando seguridad jurídica a vecinos que ahora cuentan con la documentación definitiva de sus viviendas.

Durante la recorrida, Di Gregorio sostuvo que estas acciones reflejan una forma de gestión basada en la transparencia y la eficiencia. “Cuando los recursos se administran con responsabilidad, es posible construir escuelas, terminar viviendas y seguir dando respuestas concretas a los vecinos”, expresó.

La legisladora también destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las localidades del sur santafesino. Según señaló, la presencia del Estado se traduce en obras terminadas, proyectos en marcha e inversiones que generan oportunidades para la comunidad.

Por otro lado, remarcó el impacto económico de la obra pública en la región. En ese sentido, indicó que cada inversión genera empleo para trabajadores, empresas y proveedores locales, fortaleciendo la actividad económica y promoviendo el desarrollo regional.

Finalmente, Di Gregorio aseguró que continuará acompañando las políticas de inversión pública impulsadas por la Provincia, al considerar que representan más desarrollo, más oportunidades y una mejor calidad de vida para los habitantes del departamento General López.