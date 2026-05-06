Caso Adorni: declara un nuevo testigo clave

La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumará este miércoles un nuevo capítulo con la declaración testimonial de Leandro Miano, vinculado a una de las jubiladas que participó en una operación inmobiliaria relacionada con el funcionario.

La investigación está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y busca determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y distintas adquisiciones, viajes y movimientos patrimoniales realizados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

El lunes ya había declarado Matías Tabar, contratista encargado de las refacciones de una propiedad que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según trascendió, confirmó haber recibido 245 mil dólares en efectivo por las obras realizadas en la vivienda adquirida por Adorni a fines de 2024.

Por su parte, Leandro Miano fue citado por la Justicia debido a su presunta participación en la compra-venta de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. De acuerdo a la investigación, habría actuado como intermediario junto a Pablo Martín Feijoo, hijo de otra jubilada mencionada en la causa.

En paralelo, la Justicia también analiza gastos vinculados a viajes familiares realizados por el funcionario. En los últimos días se conocieron informes sobre desembolsos superiores a los nueve millones de pesos durante una estadía en Bariloche, además de otros viajes similares que ahora forman parte del expediente.

Desde el entorno de Adorni sostienen que todos los viajes fueron afrontados con fondos propios y remarcan que las declaraciones juradas patrimoniales fueron presentadas conforme a la Ley de Ética Pública. Además, aseguran que no existen registros de utilización de recursos estatales para actividades personales.

Mientras tanto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) continuará con el análisis técnico de movimientos y valores considerados “difíciles de justificar” por los investigadores, debido a que superarían los ingresos informados oficialmente.

En otro frente, el funcionario anticipó que denunciará al diputado nacional Rodolfo Tailhade por presunto espionaje, luego de los cuestionamientos públicos sobre el uso de vehículos oficiales y custodias vinculadas a actividades personales de su entorno familiar.

El Gobierno nacional mantiene públicamente su respaldo a Adorni y se espera que en los próximos días retome las conferencias de prensa habituales en Casa Rosada.