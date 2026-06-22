Adrián Ravier comenzó este lunes su desembarco en el Gobierno nacional como nuevo vocero presidencial. En su primera actividad, mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien hasta ahora ocupaba ese rol, para avanzar en la transición y delinear el funcionamiento de la Vocería Presidencial.

Según trascendió, ambos funcionarios analizaron aspectos vinculados al alcance del área, las tareas de comunicación y el perfil que tendrá la nueva etapa de la vocería. La designación fue impulsada por el presidente Javier Milei con el objetivo de fortalecer la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

Ravier, actual diputado nacional por La Pampa, solicitará licencia en su banca para asumir formalmente el cargo. Su llegada busca reactivar una estructura que había quedado relegada en las últimas semanas en medio de la polémica que involucra a Adorni por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Además, fuentes oficiales no descartan que durante esta semana se realice una conferencia de prensa en Casa Rosada para presentar formalmente al nuevo portavoz ante los periodistas acreditados.

Desde el Gobierno aseguran que el economista mantiene una relación directa con Milei y que tendrá un papel clave en la difusión de los lineamientos económicos y políticos de la administración libertaria.

En paralelo, en Balcarce 50 anticipan que podrían anunciarse nuevos cambios dentro del gabinete nacional en los próximos días, como parte de una reorganización interna que impulsa la gestión presidencial.