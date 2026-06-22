El presidente Javier Milei decidió avanzar con cambios en la estrategia comunicacional de la Casa Rosada y designó al diputado y economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

La incorporación de Ravier marca el desplazamiento de Manuel Adorni del rol que venía desempeñando desde el inicio de la gestión libertaria. Según trascendió, el nuevo funcionario comenzará formalmente sus funciones este lunes, aunque todavía no se conocen detalles sobre la conformación de su equipo de trabajo.

Desde el Gobierno sostienen que la nueva etapa comunicacional estará enfocada en destacar la evolución de los principales indicadores económicos. La administración nacional considera que los resultados de sus políticas comenzarán a reflejarse con mayor claridad en los próximos meses y buscará instalar ese mensaje como eje central de su comunicación pública.

En la Casa Rosada entienden que durante las últimas semanas varios temas vinculados a la situación política interna desplazaron de la agenda los datos económicos que el oficialismo considera positivos. Por ese motivo, la llegada de una nueva figura busca renovar el vínculo con la opinión pública y reforzar la difusión de los objetivos de gestión.

En paralelo, Milei retomará una intensa agenda pública. Luego de participar en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, será el principal expositor de un encuentro organizado por la Fundación Faro este martes.

Además, el mandatario viajará a España el próximo 24 de junio, donde permanecerá hasta el 27. Durante su estadía participará de actividades académicas y reuniones con empresarios en la Universidad CEU San Pablo. Será su sexta visita a España desde que asumió la Presidencia.