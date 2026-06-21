La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas, especialmente después de que se anunciara su próximo viaje a Perú previsto para noviembre.

Aunque desde el Vaticano todavía no hubo una confirmación oficial, referentes de la Iglesia argentina reconocieron que existe expectativa por una eventual llegada del pontífice. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, señaló que hasta el momento no recibieron información formal, aunque manifestó su deseo de que la definición llegue en los próximos meses.

De concretarse, sería la primera visita de un Papa al país en casi cuarenta años. El último pontífice que recorrió la Argentina fue Juan Pablo II, quien visitó el país en 1982 y posteriormente en 1987.

Posibles destinos y una misa multitudinaria

Entre los lugares que podrían integrar la agenda aparecen Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Esta última ciudad posee un significado especial dentro de la Iglesia argentina, ya que fue reconocida por el papa Francisco como arquidiócesis primada del país.

También trascendió la posibilidad de que el Papa realice alguna actividad en la región patagónica, aunque por el momento no existen detalles oficiales.

En paralelo, dirigentes del club Club Atlético River Plate ofrecieron el estadio Monumental como escenario para una eventual celebración masiva. La propuesta habría sido enviada al Vaticano mediante una carta formal durante el año pasado y permanece a la espera de respuesta.

Organización y seguridad

Desde el Episcopado remarcaron que una eventual visita tendría un carácter exclusivamente pastoral y religioso, centrado en el encuentro del líder de la Iglesia Católica con los fieles.

La organización definitiva dependerá de la confirmación oficial de la Santa Sede. En ese proceso tendrán participación la Nunciatura Apostólica en Argentina y el Gobierno nacional, que será responsable de los aspectos operativos y de seguridad por tratarse de la llegada de un jefe de Estado.

La invitación formal fue realizada por la Conferencia Episcopal Argentina durante 2025. Además, el vicecanciller Pablo Quirno transmitió una invitación del presidente Javier Milei durante un encuentro celebrado este año.

Mientras el Vaticano mantiene silencio sobre la agenda definitiva, la posibilidad de que León XIV visite Argentina continúa generando expectativa entre los fieles y podría convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas.