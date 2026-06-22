Intentó robar una moto, vecinos lo atraparon y terminó herido

Dos hombres intentaron llevarse una motocicleta en Centenario, Neuquén. Uno logró escapar, mientras que el otro fue reducido por vecinos y trasladado al hospital bajo custodia policial.

Un intento de robo ocurrido en la localidad de Centenario, en la provincia de Neuquén, derivó en una violenta reacción de vecinos que lograron interceptar a uno de los presuntos delincuentes cuando intentaba escapar.

El hecho se registró sobre calle Perú al 60, cerca de la intersección con Estados Unidos. Según relataron testigos, dos hombres intentaron sustraer una motocicleta Honda Tornado que se encontraba estacionada en el lugar.

La maniobra fue advertida por comerciantes y vecinos de la zona, quienes reaccionaron de inmediato. Al verse descubiertos, los sospechosos intentaron huir. Uno de ellos logró escapar en una motocicleta, mientras que su cómplice fue alcanzado a pocos metros.

De acuerdo con los testimonios, el joven fue rodeado por varias personas, derribado y golpeado mientras permanecía en el suelo. La situación se volvió tensa y, según trascendió, el sospechoso terminó llorando y pidiendo que dejaran de agredirlo.

Durante la retención, los vecinos revisaron la mochila que llevaba consigo y encontraron un casco negro y una tijera cortapernos, una herramienta utilizada habitualmente para cortar cadenas y candados.

La propietaria de la motocicleta agradeció la intervención de quienes se encontraban en el lugar, ya que lograron impedir que le sustrajeran su vehículo.

Minutos más tarde arribaron efectivos de la División Motorizada y personal de la Comisaría 52, quienes demoraron al sospechoso y lo trasladaron bajo custodia al Hospital Natalio Burd para recibir atención médica y evaluar las lesiones sufridas.

El episodio ocurrió en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en la zona. Vecinos y comerciantes volvieron a reclamar mayores medidas de prevención tras una serie de hechos delictivos registrados en los últimos días.