Zago cuestionó a Adorni y al Gobierno nacional

El diputado del MID afirmó que el Gobierno sostiene a Manuel Adorni pese a las críticas y habló de una fuerte pérdida de credibilidad en su gestión.
 
 
Política 20/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El diputado nacional del MID, Oscar Zago, lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y contra la administración de Javier Milei, a la que calificó de “caprichosa” por mantenerlo en el cargo.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, el legislador sostuvo que “el 99% de los argentinos” considera que Adorni “es un mentiroso”, en referencia a su desempeño y a sus declaraciones públicas.

Zago también confirmó que el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) dará quórum en la sesión solicitada por la oposición y acompañará los pedidos de interpelación en el Congreso.

Además, señaló que la eventual moción de censura no debe interpretarse como un mecanismo “destituyente”, sino como una herramienta prevista en la Constitución Nacional. En ese marco, insistió en que el funcionario “mintió en la cara” durante su exposición legislativa.

Consultado sobre la estrategia del Gobierno, consideró que se busca “ganar tiempo” frente al avance de la Justicia y del debate parlamentario, mientras crecen las tensiones políticas.

En el plano político, Zago también hizo referencia a la reorganización del MID, destacando acuerdos en la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta y conversaciones con distintos sectores a nivel nacional.

Último momento
Te puede interesar
720 (1)

Marra le pidió a Milei que aparte a Adorni

SOFIA ZANOTTI
Política 19/06/2026
El fundador de La Libertad Avanza difundió una carta pública dirigida al Presidente. Cuestionó la continuidad de Manuel Adorni y advirtió sobre un desgaste en la credibilidad del Gobierno.
 
Lo más visto
maxresdefault (1)

Alumnos de la EEMPA vivirán una histórica jura de la Bandera

SOFIA ZANOTTI
19/06/2026
Por primera vez, estudiantes adultos de la EEMPA N° 1308 de Villa Cañás viajarán a Rosario para participar de la Promesa de Lealtad a la Bandera en el Monumento Nacional. La experiencia reunirá a 35 alumnos de Villa Cañás y Santa Isabel.
 
Miniatura Youtube

Promesa a la Bandera con emoción y memoria

LORENA ACOSTA
Villa Cañás19/06/2026
Alumnos de cuarto grado de Villa Cañás protagonizaron uno de los momentos más significativos de su vida escolar al realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Boletín de noticias