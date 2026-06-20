Zago cuestionó a Adorni y al Gobierno nacional

El diputado nacional del MID, Oscar Zago, lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y contra la administración de Javier Milei, a la que calificó de “caprichosa” por mantenerlo en el cargo.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, el legislador sostuvo que “el 99% de los argentinos” considera que Adorni “es un mentiroso”, en referencia a su desempeño y a sus declaraciones públicas.

Zago también confirmó que el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) dará quórum en la sesión solicitada por la oposición y acompañará los pedidos de interpelación en el Congreso.

Además, señaló que la eventual moción de censura no debe interpretarse como un mecanismo “destituyente”, sino como una herramienta prevista en la Constitución Nacional. En ese marco, insistió en que el funcionario “mintió en la cara” durante su exposición legislativa.

Consultado sobre la estrategia del Gobierno, consideró que se busca “ganar tiempo” frente al avance de la Justicia y del debate parlamentario, mientras crecen las tensiones políticas.

En el plano político, Zago también hizo referencia a la reorganización del MID, destacando acuerdos en la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta y conversaciones con distintos sectores a nivel nacional.