El Gobierno de Santa Fe comenzó un nuevo frente de trabajo en la Ruta Nacional A012, en el tramo que conecta la Autopista Rosario-Santa Fe con la Ruta Provincial 25, entre Ricardone y San Lorenzo. Las obras buscan dejar la ruta en condiciones antes del inicio de la Cosecha Gruesa, período de mayor circulación de camiones en la zona.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la Provincia asumió la responsabilidad de mantener esta ruta luego de que Nación no realizara el mantenimiento correspondiente. "Nos hicimos cargo y estamos trabajando para dejarla mejor para cuando comience la intensa circulación de camiones durante la Cosecha Gruesa", indicó.

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Los trabajos abarcan 5.300 metros e incluyen reparaciones profundas y superficiales, además de la construcción de una nueva carpeta asfáltica en cinco kilómetros. La empresa Laromet está a cargo de esta etapa, que se prevé finalizar para fines de diciembre.

Paralelamente, se completaron reparaciones en los ramales de la Autopista Rosario-Buenos Aires y en el acceso a Piñero. Enrico explicó que mientras se cierra un frente, se abre otro para evitar que la ruta quede inconclusa en algún tramo.

En los sectores de Roldán y la intersección con la Ruta Nacional 34, la empresa Pose SA avanza con trabajos de hormigonado que se espera concluir en los primeros días de diciembre, para luego habilitar el tránsito. En San Lorenzo, se iniciaron tareas de demolición y se preparan para intervenir un sector próximo a la planta de General Motors en Alvear.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que las obras consisten en demoler losas dañadas y construir nuevas capas de hormigón H-8 y H-35, con el objetivo de garantizar una reparación duradera. Además, comenzaron trabajos en las banquinas entre la Autopista y Roldán, que incluyen perfilado y colocación de estabilizado granular.

Seghezzo destacó que mejorar las banquinas no solo aumenta la seguridad vial, sino que también facilita el escurrimiento del agua para evitar daños en la base de la ruta. También se activaron cuadrillas para limpieza, retiro de escombros y mantenimiento constante, como corte de pasto e iluminación.

La ruta A012 fue transferida por Nación a la Provincia por un plazo de 20 años, y las obras se financian con fondos provinciales. Enrico recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro solicitó esta cesión para poder avanzar con las reparaciones por tramos.

Estas intervenciones forman parte del plan provincial para mejorar el segundo anillo de circunvalación del Gran Rosario, un corredor clave para el transporte de cargas que conecta los puertos de Rosario, San Lorenzo y Timbúes.

Además, con 24 máquinas en funcionamiento, la Provincia superó el 30 % de las intervenciones hídricas previstas, incluyendo limpieza de canales y trabajos en departamentos del sur y norte de Santa Fe. La primera etapa de estas obras comprende 13 kilómetros entre Miguel Torres y Chovet, con la construcción de dos rotondas, y se proyecta como una alternativa a la Ruta Nacional 33, que presenta deterioro y falta de mantenimiento.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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