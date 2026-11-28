La primera etapa de la red cloacal en Ramona, departamento Castellanos, fue concluida recientemente, según informó el Gobierno de Santa Fe. La obra incluye la instalación de 7.400 metros de red y 370 conexiones domiciliarias, que beneficiarán a igual número de hogares con acceso al saneamiento básico.

La infraestructura permitirá reemplazar el uso de pozos absorbentes y contribuirá a la protección de las napas subterráneas, además de mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad. La puesta en marcha de la red estará acompañada por la inauguración de una planta depuradora compacta, que tratará los líquidos residuales antes de su descarga en el Canal Pluvial Secundario Ramona.

Leé también: Inauguran primera etapa de nueva Ruta Provincial 96 en General López

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó la finalización de los trabajos y anticipó la próxima inauguración oficial. Enrico señaló que la obra representa un avance significativo para cientos de familias, al solucionar problemas históricos relacionados con el desagote y el cuidado ambiental.

Por su parte, el presidente comunal de Ramona, José "Tito" Barbero, calificó la culminación de esta etapa como un hecho histórico para la localidad, que había sido reclamada durante años. Destacó la colaboración con la Provincia para ofrecer un servicio moderno y seguro que favorece el desarrollo ordenado del pueblo.

Desde el área técnica, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que el sistema incluye recolección, impulsión y depuración mediante tecnología compacta de alta eficiencia. La planta utiliza un proceso biológico de barros activados y cloración final, con capacidad para tratar un caudal medio diario de 378 metros cúbicos.

La infraestructura también contempla una estación elevadora ubicada en la plaza central, equipada con dos bombas, una operativa y otra de reserva, y una cañería de impulsión de cerca de 975 metros.

La inversión provincial destinada a esta primera etapa alcanzó los 3.248 millones de pesos. La obra forma parte de un proyecto mayor que incluye 13 kilómetros de extensión entre Miguel Torres y Chovet, con dos rotondas, y busca ofrecer una alternativa a la Ruta Nacional 33, que presenta deterioro y falta de mantenimiento.

La gestión de esta obra fue destacada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un ejemplo de articulación y acceso a financiamiento para infraestructura con cuotas accesibles, según señalaron desde el Gobierno de Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas