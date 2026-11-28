La plaza San Martín de Las Petacas, en el departamento San Martín, fue remodelada recientemente con una inversión superior a los 28 millones de pesos, informaron desde el Gobierno de Santa Fe.

Los trabajos, realizados en conjunto entre la Provincia y la Comuna local, incluyeron la instalación de 16 columnas de iluminación LED, nueve bancos, mesas de ajedrez y juegos infantiles, entre ellos un mangrullo con dos torres y toboganes.

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El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, detalló que la intervención reconfiguró la plaza para integrar tres áreas diferenciadas: un sector para juegos de mesa y comidas, un espacio infantil y un pulmón verde para esparcimiento libre.

"Esto significa para los más de 1.200 vecinos un espacio limpio, seguro y bien iluminado donde los chicos pueden jugar tranquilos y las familias compartir actividades al aire libre hasta la noche", señaló Enrico.

El senador Esteban Motta destacó que la obra demuestra que las localidades pequeñas reciben el mismo respaldo que las grandes ciudades y que la puesta en valor jerarquiza el centro cívico de Las Petacas, brindando igualdad de oportunidades recreativas para todas las familias.

Por su parte, la presidenta comunal Mirna Bocca expresó su satisfacción por la modernización de la plaza y la mejora en la seguridad gracias a la nueva iluminación y mobiliario.

La inversión provincial cubrió la compra de artefactos lumínicos, mobiliario, juegos infantiles y la mano de obra local necesaria para finalizar la obra, que ya está lista para ser habilitada y disfrutada por la comunidad.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.