Instituto y River protagonizarán este sábado 28 de noviembre uno de los cruces correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, donde ambos equipos buscarán la clasificación a las semifinales del campeonato.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio llega a esta instancia después de vencer por 3-1 a Lanús en el Monumental. Además de mantenerse en carrera por el título, River tiene como objetivo conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Para el compromiso en Córdoba, el entrenador recuperará a Gonzalo Montiel, quien cumplió su fecha de suspensión. Sin embargo, todavía deberá resolver las situaciones de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes terminaron con molestias físicas el encuentro anterior.

Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como alternativas en caso de que los futbolistas no estén disponibles.

Por su parte, Instituto atraviesa una racha de nueve partidos consecutivos sin derrotas y consiguió su clasificación a cuartos de final tras superar por 2-1 a Huracán.

El equipo conducido por Diego Flores contará con la ventaja de jugar ante su público, mientras el cuerpo técnico trabaja en la recuperación de Jeremías Lázaro, Álex Luna y Matías Gallardo.

La sede del encuentro quedó ratificada pese a los cuestionamientos que surgieron durante los últimos días por las condiciones del campo de juego del estadio de Alta Córdoba.

Las posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Instituto: Diego Flores todavía no definió la formación titular y aguarda por la evolución física de varios integrantes del plantel.

Cómo se definirá la clasificación

El encuentro se disputará a partido único. En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos. Si el empate persiste, la clasificación se resolverá mediante penales.

El vencedor se enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Vélez e Independiente, que también se disputará el sábado.

CUARTOS DE FINAL TORNEO CLAUSURA 2026 Instituto Sábado 28/11 22:00 Hora argentina River Plate Estadio Monumental Presidente Perón · Córdoba Televisión ESPN Premium Árbitro Nazareno Arasa VAR Lucas Novelli NOVEDADES DEL SUR · DEPORTES

RESULTADOS DE OCTAVOS DE FINAL ASÍ LLEGAN A LOS CUARTOS DE FINAL Instituto 2 - 1 Huracán River Plate 3 - 1 Lanús DATOS Y ANTECEDENTES Invicto de Instituto 9 Partidos sin derrotas Último enfrentamiento 0 - 4 Instituto - River Julio de 2025 NOVEDADES DEL SUR · DEPORTES