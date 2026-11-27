La nueva concesionaria encargada del mantenimiento del corredor de Circunvalación en Santa Fe iniciará el próximo lunes un plan para iluminar todo el trayecto. Esta acción surge luego de un relevamiento realizado por el municipio que detectó un alto número de luminarias fuera de servicio, lo que explica los sectores que permanecen oscuros durante la noche.

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El estudio municipal sobre el estado de las luminarias evidenció deficiencias en varios tramos del corredor, situación que afecta la visibilidad y seguridad vial. La concesionaria asumirá la responsabilidad de reparar y reemplazar las luminarias dañadas para garantizar una mejor iluminación.

Este plan forma parte de las primeras medidas que la empresa implementará tras asumir la concesión, con el objetivo de mejorar las condiciones del corredor y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la ruta. La intervención incluirá un relevamiento técnico detallado y trabajos de mantenimiento continuos.

Según indicaron desde la concesionaria, las tareas comenzarán el lunes 30 de noviembre y se extenderán en función del estado general de las instalaciones. La mejora en la iluminación es una demanda recurrente de usuarios y autoridades locales, que buscan reducir riesgos y accidentes en la zona.

El municipio continuará supervisando el avance de las obras y colaborará con la concesionaria para facilitar los trabajos. Se espera que, una vez finalizado el plan, el corredor de Circunvalación cuente con un sistema de iluminación eficiente y seguro para todos los usuarios.

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