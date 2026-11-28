Santa Fe presentó créditos Nido en jornada federal de vivienda
El Gobierno de Santa Fe expuso esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa Nido Créditos Hipotecarios durante la II Jornada Federal de Urbanismo y Vivienda organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
La presentación se realizó en un encuentro interprovincial que reunió a representantes técnicos y políticos de distintas jurisdicciones para evaluar el primer año de la “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal” y compartir diagnósticos sobre el acceso a la vivienda en el país.
Leé también: Colón venció a Morón y avanzó a semifinales del Reducido
El secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, destacó que el programa Nido es resultado de una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y del trabajo conjunto con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Según Crivelli, la iniciativa fue reconocida como un ejemplo nacional por ofrecer una cuota hipotecaria accesible y garantizar transparencia y sostenibilidad.
Crivelli también resaltó la importancia del intercambio federal en el CFI para diseñar soluciones conjuntas entre provincias y sectores públicos y privados, y para conocer experiencias de otras regiones que permitan mejorar el programa.
El programa Nido está orientado a facilitar el acceso a la vivienda mediante cuatro líneas de crédito: construcción y adquisición de viviendas; terminación y refacción; créditos individuales de gestión colectiva; y adquisición o construcción por cesión de derechos.
En cuanto a las condiciones financieras, los créditos para compra o edificación tienen un plazo de repago de hasta 20 años y un tope máximo de 100 millones de pesos. Para terminación o refacción, el plazo es de 5 años con un límite de 25 millones de pesos. Las cuotas se calculan en UVA más una tasa fija del 4,2%, lo que posiciona a Nido como la opción más accesible del sistema financiero argentino para créditos hipotecarios.
Durante la jornada, se intercambiaron además instrumentos público-privados para ampliar el acceso a la vivienda en todo el territorio nacional, en un contexto donde el acceso al hábitat sigue siendo una problemática estructural en Argentina.
Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.
Notas relacionadas
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
River visita a Instituto por un lugar en las semifinales
Estudiantes de La Plata y su historial en finales de Copa Libertadores
Estudiantes puede ganar 33,9 millones si gana Libertadores
Abel Ferreira busca su tercer título en la final de la Libertadores
Talibanes prohíben usar nombres de mujer en documentos oficiales