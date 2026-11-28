El Gobierno de Santa Fe expuso esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa Nido Créditos Hipotecarios durante la II Jornada Federal de Urbanismo y Vivienda organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La presentación se realizó en un encuentro interprovincial que reunió a representantes técnicos y políticos de distintas jurisdicciones para evaluar el primer año de la “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal” y compartir diagnósticos sobre el acceso a la vivienda en el país.

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El secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, destacó que el programa Nido es resultado de una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y del trabajo conjunto con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Según Crivelli, la iniciativa fue reconocida como un ejemplo nacional por ofrecer una cuota hipotecaria accesible y garantizar transparencia y sostenibilidad.

Crivelli también resaltó la importancia del intercambio federal en el CFI para diseñar soluciones conjuntas entre provincias y sectores públicos y privados, y para conocer experiencias de otras regiones que permitan mejorar el programa.

El programa Nido está orientado a facilitar el acceso a la vivienda mediante cuatro líneas de crédito: construcción y adquisición de viviendas; terminación y refacción; créditos individuales de gestión colectiva; y adquisición o construcción por cesión de derechos.

En cuanto a las condiciones financieras, los créditos para compra o edificación tienen un plazo de repago de hasta 20 años y un tope máximo de 100 millones de pesos. Para terminación o refacción, el plazo es de 5 años con un límite de 25 millones de pesos. Las cuotas se calculan en UVA más una tasa fija del 4,2%, lo que posiciona a Nido como la opción más accesible del sistema financiero argentino para créditos hipotecarios.

Durante la jornada, se intercambiaron además instrumentos público-privados para ampliar el acceso a la vivienda en todo el territorio nacional, en un contexto donde el acceso al hábitat sigue siendo una problemática estructural en Argentina.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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