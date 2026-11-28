La renovación urbana de calle Rivadavia en Pueblo Esther está próxima a finalizar, con un avance del 90 % en los trabajos que se extienden a lo largo de 1.300 metros. La obra, financiada por el Gobierno de Santa Fe y ejecutada por la Municipalidad local, reemplaza una calzada deteriorada por un corredor con pavimento de adoquines intertrabados, cordón cuneta, ciclovía y alumbrado LED.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que la intervención abarca la calle Rivadavia desde Santiago del Estero hasta la Costanera. Detalló que se completan 1.300 metros de adoquinado, cordón cuneta, bicisenda y vereda peatonal sobre el sector sur, además de la eliminación de zanjas abiertas y deformaciones del antiguo asfalto.

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Enrico destacó que la obra facilita la circulación segura para más de 13.000 vecinos y visitantes que transitan hacia Parque Vernazza y barrio La Granja, con calles iluminadas y ordenadas. También informó que la traza incluye circulación vehicular en doble sentido y espacios delimitados para estacionamiento.

Por su parte, el intendente de Pueblo Esther, Martín Gherardi, señaló que la obra responde a la necesidad de una intervención integral para resolver problemas de drenaje, desgaste de la calzada y falta de veredas hacia la costa. Atribuyó el avance a la colaboración entre la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas, y resaltó que el proyecto jerarquiza el frente ribereño.

La inversión provincial destinada a esta repavimentación, cordón cuneta y equipamiento urbano supera los 298 millones de pesos. La obra forma parte de un plan mayor que incluye una primera etapa de 13 kilómetros entre Miguel Torres y Chovet, con la construcción de dos rotondas, proyectada como alternativa a la Ruta Nacional 33, actualmente en mal estado.

En otro orden, la gestión de Maximiliano Pullaro fue reconocida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una herramienta de acceso al financiamiento habitacional, destacada como un caso testigo de articulación y cuotas accesibles, aunque este dato no está vinculado directamente con la obra en Pueblo Esther.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.