El jueves 26 de noviembre, el presidente comunal de Sancti Spiritu, Cristian Vincenti, informó sobre las principales obras públicas y mejoras en seguridad que se llevan adelante en la localidad de 4.000 habitantes.

Foto: Redes sociales

Entre las intervenciones urbanas, se destacó la colocación de adoquines en la avenida San Martín. En materia vial, avanzan los trabajos en la Ruta Provincial 4S, que une Sancti Spiritu con San Eduardo. Actualmente se realiza el levantamiento y movimiento de suelo, junto con la colocación de ripio para estabilizar el terreno. Vincenti señaló que esta ruta fue incluida en el presupuesto provincial con la expectativa de que en el futuro se concrete su pavimentación completa, lo que permitiría una alternativa a la Ruta 33 para viajar hacia Rosario.

En cuanto a infraestructura productiva, la comuna está finalizando la construcción de una playa de camiones. El predio ya cuenta con alambrado olímpico y portones en obra. Se ejecutan tareas de zanjeado para cableado subterráneo, instalación de columnas con iluminación de alta potencia y cámaras de seguridad, con cuatro dispositivos por columna. Además, el suelo se consolida con una capa de 10 centímetros de ripio, adaptada al peso del transporte pesado.

En seguridad, el sistema de videovigilancia se amplió de 30 a 46 cámaras operativas distribuidas en los accesos al pueblo, el centro y espacios verdes. Vincenti destacó la coordinación entre la central de monitoreo local, la Guardia Urbana, la Policía y la Fiscalía de Venado Tuerto, además de la integración con cámaras privadas de vecinos. Esta articulación permitió esclarecer hechos delictivos recientes en la zona.

Estas obras y mejoras forman parte de un plan integral para fortalecer la infraestructura y la seguridad en Sancti Spiritu, con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes y en la conectividad regional.

Notas relacionadas