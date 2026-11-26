La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que en los últimos meses ejecutó más de 240 intervenciones y renovó más de 22 kilómetros de conductores en cinco localidades del Cordón Industrial: Puerto San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.

El plan de obras incluyó la instalación de nuevas subestaciones transformadoras y la colocación de 140 columnas de hormigón armado, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir interrupciones imprevistas.

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En San Lorenzo y Puerto San Martín, las cuadrillas completaron 244 intervenciones, con 180 en San Lorenzo y 64 en Puerto San Martín. Las tareas se centraron en el recambio de portafusibles y otros elementos de red para aislar fallas puntuales y evitar cortes prolongados. También se realizaron tendidos de líneas, mantenimiento de subestaciones aéreas, despeje de arbolado y reparación de conductores en la vía pública.

En Capitán Bermúdez, se reemplazaron casi 15 kilómetros de conductor desnudo por cables protegidos y se cambiaron 78 postes de madera por columnas de hormigón armado en baja tensión. Además, se puso en servicio una nueva subestación transformadora aérea (SETA) en la intersección de Maipú y Chacabuco y se instaló un seccionador bajo carga en calle Gervasio. Continúan los trabajos en tendidos subterráneos de media tensión.

En Granadero Baigorria, se renovaron más de 3,6 kilómetros de conductor y se reemplazaron 36 postes de madera por columnas de hormigón. Se habilitó una nueva SETA en Intendente Ansoleaga y calle 13, y se instaló un seccionador bajo carga en Ansoleaga y calle 9. Actualmente, están en ejecución obras para nuevas salidas en 13,2 kV y 33 kV desde la estación transformadora local, además de una nueva SETA en Malvinas Argentinas y avenida San Martín.

En Fray Luis Beltrán, se cambiaron 3,5 kilómetros de conductor desnudo por protegido, se colocaron 26 columnas de hormigón armado y se instaló un seccionador bajo carga en Dorrego y Liniers. También se finalizó un tendido de media tensión con SETA en barrio Granaderos y avanza una obra de 33 kV sobre la colectora de la autopista Rosario–Santa Fe y calle Rosario.

Anahí Rodríguez, presidenta de la EPE, señaló que las obras buscan llevar infraestructura de calidad a toda la provincia y mejorar la potencia y calidad del servicio en el Cordón Industrial. Además, adelantó que continuarán los trabajos para potenciar la Estación Transformadora Ibarlucea y nuevas líneas en Baigorria.

Por su parte, Renato Franzoni, presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), destacó que la obra pública provincial permitió mantener la actividad y el empleo en un contexto nacional adverso.

En este marco, la gestión provincial también avanza en obras para mitigar el riesgo hídrico en la región, incluyendo el reemplazo de alcantarillas y la construcción de defensas perimetrales, ante posibles lluvias extremas, según indicaron.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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