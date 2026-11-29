El Gobierno de Santa Fe continúa con el plan de mantenimiento y limpieza de 933 kilómetros de canales en toda la provincia, en el marco de la preparación para el fenómeno de El Niño. Hasta la fecha, se completó más del 30 % de las intervenciones hídricas, con 24 máquinas trabajando simultáneamente en las regiones norte, centro y sur.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que se llevan limpiados 270 kilómetros y que por primera vez en más de 40 años se realiza una intervención integral en los canales troncales de la provincia. El objetivo es mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos y fortalecer la infraestructura para reducir riesgos de anegamientos.

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El plan abarca 36 canales distribuidos en distintos departamentos y contempla la instalación de 43 nodos telemétricos para monitorear en tiempo real las precipitaciones y niveles de napas. En este sentido, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó el esfuerzo provincial para acelerar las obras y estar preparados ante las lluvias pronosticadas.

En el norte provincial, ya se terminó la limpieza del Canal Los Ingleses y se avanzan los trabajos en los canales La Loca y La Loquita, en Vera. Además, comenzaron las intervenciones en 112 kilómetros del Canal de la Ruta Provincial 290, en el departamento 9 de Julio.

En la región central, se completaron tareas en el Canal Principal Malaquías (La Capital), el Principal Las Bandurrias (Belgrano), y los canales Principal Nº 1 y Secundario Las Avispas, que benefician a Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal. También se trabaja en el Secundario Nº 3 y Principal Nº 4.

En el sur, se finalizan intervenciones en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo (Rosario y San Lorenzo). Además, se avanza en el Canal San Urbano y su conexión con Agataura (General López), y en el Arroyo Las Estacas y Canal Los Troncos (Belgrano).

Paralelamente, se instalan cinco estaciones de monitoreo en Las Rosas, Montes de Oca, Las Parejas, Labordeboy y Correa para ampliar la información sobre precipitaciones y niveles de napas. Estas acciones buscan fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante posibles eventos hídricos vinculados al fenómeno de El Niño.

Según indicaron desde la Provincia, estas intervenciones también benefician a zonas rurales y se complementan con más de 5.000 kilómetros de canales intervenidos en conjunto con municipios, comunas y comités de cuenca.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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