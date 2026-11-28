Estudiantes de La Plata disputará la final de la Copa Libertadores este sábado 28 de noviembre frente a Palmeiras. En caso de consagrarse campeón, el club recibirá un premio de 25 millones de dólares por parte de la Conmebol.

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Hasta el momento, Estudiantes ya acumuló 15,93 millones de dólares solo por haber llegado a la final. Esta cifra incluye 8,93 millones obtenidos por mérito deportivo y 7 millones asignados al subcampeón, un monto que el club cobrará independientemente del resultado del partido.

El total que podría alcanzar Estudiantes por toda su participación en el torneo es de 33,93 millones de dólares. Este monto se desglosa en 3 millones por haber jugado la fase de grupos, con un millón por cada partido local; 1,25 millones por avanzar a los octavos de final; 1,7 millones por llegar a cuartos; y 2,3 millones por disputar la semifinal.

Además, el equipo argentino logró dos victorias en la fase de grupos, contra Cusco (2-1) e Independiente Medellín (1-0), que le aportaron 340.000 dólares cada una en concepto de mérito deportivo.

Este año, los premios económicos de la Copa Libertadores aumentaron respecto a la edición anterior. El premio para el campeón subió en un millón de dólares, mientras que el monto por partido ganado creció en 10.000 dólares.

La final entre Estudiantes y Palmeiras definirá no solo al campeón continental, sino también la cifra definitiva que recibirá el club platense por su desempeño en el torneo.

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