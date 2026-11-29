El domingo 29 de noviembre se reavivó el debate sobre los cortes de ruta en la provincia de Santa Fe, una modalidad de protesta que genera tensiones entre quienes reclaman y los ciudadanos afectados por los bloqueos.

Foto: Redes sociales

El derecho a la protesta es reconocido como una herramienta legítima para visibilizar conflictos y exigir respuestas del Estado. Sin embargo, en Argentina esta forma de manifestación ha derivado en bloqueos que perjudican a personas ajenas al conflicto, afectando su libertad de circulación, jornadas laborales y atención de urgencias.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU ha señalado que los Estados deben tolerar cierto grado de alteración por manifestaciones públicas, pero advierte que esta protección no ampara cualquier modalidad. En particular, se cuestionan los cortes en los que los manifestantes actúan con rostros cubiertos, utilizan palos o queman cubiertas, prácticas que dificultan la identificación y generan riesgos para la seguridad vial.

Un caso emblemático ocurrió en la Ruta Nacional 11, donde un magistrado federal intervino personalmente para dialogar con manifestantes y trabajadores afectados. Esa experiencia permitió que el corte fuera levantado y la discusión trasladada a instancias institucionales, como el Ministerio de Trabajo.

El análisis judicial de estos conflictos debe considerar si la protesta responde a un reclamo social colectivo o a un conflicto privado, la modalidad del bloqueo y las condiciones en que se desarrolla, incluyendo la presencia de elementos intimidatorios o actitudes beligerantes. También es relevante si existen procesos de diálogo o mediación en curso.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger la libertad de expresión, pero también de garantizar la circulación y la seguridad de quienes no participan en la protesta. Cuando la manifestación impone costos principalmente a terceros, especialmente en situaciones de urgencia como el paso de ambulancias, se cuestiona la legitimidad del método elegido.

El desafío consiste en equilibrar derechos: escuchar a quienes reclaman y proteger a quienes resultan afectados por la protesta. La experiencia indica que el diálogo y la búsqueda de soluciones institucionales son caminos más efectivos que la imposición mediante bloqueos totales.